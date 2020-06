OnePlus Nord; is dit de nieuwe betaalbare smartphone van OnePlus?

Al enkele weken zijn er volop geruchten over de nieuwe betaalbare OnePlus smartphone. De naam is waarschijnlijk de OnePlus Nord.

Goedkopere smartphone

Al langere gaan er geruchten over een goedkopere smartphone van OnePlus. Inmiddels heeft het bedrijf laten weten dat ze werken aan een goedkopere smartphone. De smartphone zal waarschijnlijk rond juli verschijnen.

De verwachting rondom het topmodel zijn torenhoog. Volgens eerdere geruchten beschikt de OnePlus Nord over een zestal camera’s en een 90Hz-ververssnelheid. De 90Hz-ververssnelheid zien we ook terug bij de OnePlus 7 Pro en 7T Pro smartphone.

5G

Vrij opvallend voor een smartphone in het goedkopere segment is de aanwezigheid van 5G ondersteuning. Volgens meerdere bronnen beschikt de OnePlus Nord over een Snapdragon 765-chip. Deze chip heeft de mogelijkheid voor 5G.

Prijs

De OnePlus Nord is naar verwachting een stuk goedkoper in vergelijking met de huidige high-end OnePlus 8 Pro welke wordt verkocht voor een bedrag van 899 euro. De release is waarschijnlijk in juli.