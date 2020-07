OnePlus Nord; in deze landen verschijnen de smartphones

OnePlus heeft inmiddels de nieuwe OnePlus Nord smartphone-lijn uitgebracht, met een prijskaartje rond de 500 euro. Hiermee is de smartphone aanzienlijk goedkoper in vergelijking met het huidige topmodel van Samsung.

Sinds de eerste smartphone is OnePlus geen budget-merk meer en richt zich nu vooral op de premium smartphones in het duurdere segment. OnePlus komt nu met een goedkopere lijn welke het merk weer terug zal brengen naar de basis.

De OnePlus Nord lijn introduceert nieuwe producten met een toegankelijker prijskaartje. Maar wel van moderne specificaties en veel specs voor de prijs. Wel is al zeker dat de smartphone beschikt over een Snapdragon 765G met een 5g-modem.

Momenteel is er nog maar weinig bekend over de eerste smartphone uit de OnePlus Nord serie. Wel is er meer informatie bekend over de prijs.

OnePlus heeft laten weten dat het toestel naar Europa en India komt. De smartphone komt in de volgende landen beschikbaar;