BMW Connected-app heeft ondersteuning voor CarKey

Vorige maand kondigde Apple tijdens het WWDC 2020 officieel de CarKey-functionaliteit aan. Al even is bekend dat BMW-rijders als een van de eerste de nieuwe functionaliteiten kunnen gebruiken. De ondersteuning is vanaf nu toegevoegd in de BMW Connected-app voor zowel de iPhone als de Apple Watch.

Wel is de app helaas alelen toegankelijk in de Verenigde Staten. Hierdoor moeten we in Nederland nog even wachten op de functionaliteit. In de omschrijving van de BMW Connected-app is toegevoegd dat de CarKey-sleutel toegevoegd kan worden. Via de Wallet-app van Apple is de sleutel vervolgens te gebruiken. De Wallet-app is te gebruiken voor zowel de iPhone als Apple Watch.

Met de nieuwe functionaliteit is het mogelijk om de BMW van het slot te halen, en vervolgens weer op slot te doen via de iPhone of Apple Watch.

De CarKey-functionaliteit komt naar een aantal BMW’s, namelijk de volgende modellen. Wel is een voorwaarde op onderstaande dat ze na 1 juli 2020 zijn gefabriceerd:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M en Z4

Om de functionaliteit te laten werken is ook minimaal iOS 13.6 vereist op het toestel. Ook heb je minimaal een iPhone XR of iPhone XS nodig of een Apple Watch Series 5.