Motorola One Fusion: Smartphone met vier camera’s en flinke accu

Motorola heeft de nieuwe One Fusion Plus smartphone uitgebracht. De nieuwe smartphone beschikt over een flinke accu met een capaciteit van 5000mAh. Ook zijn er een viertal camera’s te vinden aan de achterzijde van de smartphone.

Motorola One Fusion

Lenovo heeft de Motorola One Fusion aangekondigd, dit is een variant op de vorige maand uitgebrachte Motorola One Fusion+.

De One Fusion is te vergelijken met de One Fusion+, alleen beschikt dit model over iets mindere hardware zoals een lichtere processor en een 6,5-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels in plaats van 2310 bij 180 pixels.

Specificaties

Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 710-chip te vinden. De One Fusion heeft een primaire camera van 48 megapixel, waarbij er er ondersteuning is door een 8 megapixel groothoeklens. Verder is er een 5 megapixel macrocamera en 2 megapixel dieptesensor.

De smartphone is uitgerust met Android 10 en bevat de nieuwe MyUX-skin. Of de smartphone ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk.