OnePlus toont eerste beelden van Nord-smartphone in video

OnePlus heeft een video online gezet waarin kort de beelden worden getoond van de aankomende Nord-smartphone. De Chinese fabrikant zal binnenkort de eerste goedkopere smartphone onthullen in de nieuwe Nord-serie.

Nord-smartphone

Het gaat om een promovideo welke de titel “Dear Past” heeft meegekregen. De video geeft weinig informatie over de smartphone, maar is wel kort te zien in de video.

Onthulling 10 juli

OnePlus heeft laten weten dat het bedrijf de smartphone op 10 juli officieel wil gaan onthullen. Het is de bedoeling dat de smartphone een prijs van minder dan 500 dollar zal meekrijgen. In vergelijking met de huidige high-end smartphones van het merk is dit vooral qua prijs een groot verschil.

OnePlus wil hiermee weer terug naar de basis waar het begon – met goedkopere smartphones welke beschikken over goede specificaties.