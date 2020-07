Het vergeten apparaat: Apple iMac G3

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Apple iMac. Een van de eerste echte successen van Apple in de iMac computers.

Apple iMac G3

De iMac G3 is behoorlijk iconisch en een van de eerste all-in-one computers. De ‘i’ staat voor Internet , Individual, Instruct, Inform en Inspire. De computer maakte onderdeel uit van het consumentenaanbod. Dankzij het herkenbare uiterlijk behaalde de iMac G3 een behoorlijke bekendheid, ook dankzij de enorme marketing.

De iMac G3 werd kort na de terugkeer van Steve Jobs ontwikkeld. In 1998 verscheen de iMac G3 en was gebaseerd op het all-in-one concept. De iMac kreeg een semi-transparante behuizing.

Door de enorme marketingcampagne welke was opgezet en het opvallende design stapte mensen massaal over op de Macintosh. Hiermee was het de ommekeer voor Apple waarmee de computers in een keer hip en trendy waren.

Bondi Blue als kleur

De eerste iMac G3 verscheen in de kleur Bondi Blue. De kleur was gebaseerd op de kleur van de zee van Bondi Beach in Australië. Achteraf was dit een enorm slimme keus in het tijdperk van veelal grijze systemen.

Technieken

De iMac G3 beschikte ook over een aantal unieke technieken. Qua hardware was de iMac G3 vooral gericht op de PowerBook G3. Onder de motorkap van de G3 was er een IBM PowerPC processor te vinden. Ook wel bekend als de PowerPC 750 chip.

Bij de release was Mac OS 8 te vinden op het apparaat. Later verschenen er ook updates naar OS 9 en OS X voor het device.

Populariteit

Door de enorme populariteit van de eerste iMac verschenen er al snel nieuwe exemplaren in een nieuwe serie. De tweede generatie beschikte over een snellere processor, verbeterde GPU en meer opslagcapaciteit. Ook waren er een vijftal nieuwe kleuren beschikbaar. Jaren later verschenen er nog meer varianten en kleuren van de iMac G3. Sinds 2 juli 2001 stopte Apple met de productie