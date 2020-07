Tesla opent eerste V3 Supercharger in Nederland

Tesla heeft in Rijswijk vandaag zijn eerste V3 Supercharger-laadstation geopend. Met de nieuwe V3 Supercharger-laadstation van Tesla is het mogelijk om de elektrische auto sneller op te laden.

De V3-laders hebben een laadcapaciteit tot 250 kW, een groot verschil met de V2 Superchargers welke beschikken over een capaciteit tot 150 kW. Bij de V3 Superchargers wordt het laadvermogen niet langer gedeeld, waardoor de auto’s een hoger piekvermogen zullen ontvangen. Een Model 3 Long Range zou in theorie in 5 minuten laden al 120 kilometer aan range kunnen bijvoegen aan de capaciteit.

De nieuwe superchargers staan aan Laan van Hoornwijck 29 in Rijswijk, nabij de A4 en A13.

In totaal zijn er in Nederland nu 23 Supercharger-locaties, met in totaal 384 laadpalen. Vooralsnog is het grote deel gebaseerd op de V2 versie, met een piekvermogen van 150 kW. In Europa zijn er in totaal 527 Superchargers te vinden.