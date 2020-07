Samsung Galaxy M31 smartphone: 6000mAh en Quad-camera voor 279 euro

Samsung heeft een aantal nieuwe smartphones in de M-reeks uitgebracht. Eerder verschenen de M41 en M51 in de M-reeks. Nu heeft Samsung ook de M31 uitgebracht. Een smartphone welke voor 279 euro verkocht zal worden.

Samsung Galaxy M31

De Samsung Galaxy M31 is een smartphone welke beschikt over een Exynos 9611 processor. Het 6,5-inch super amoled scherm bevat een notch met daarin een selfiecamera van 32 megapixels. Aan de achterzijde is er een quad-camera opstelling te vinden welke bestaat uit een 8 MP 123° ultragroothoeklens, een 5 MP dieptesensor en 5 MP macrolens.

Onder de motorkap is er verder een accu te vinden met een capaciteit van 6000mAh. De oplader is gebaseerd op 15 watt. Aan de achterzijde is er een vingerafdrukscanner te vinden. Ook de 3.5mm headphone jack is nog altijd aanwezig bij de smartphone.

Het model beschikt verder over 6GB aan RAM en bevat 64GB aan interne opslag en zal verkocht worden voor 279 euro in het zwart en blauw. Er komt volgens de website ook een versie met 8GB aan RAM en 128GB aan interne opslag.