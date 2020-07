Tesla schrapt instapmodel Model Y

Tesla heeft het goedkoopste model van de Model y geschrapt. Het bereik is volgens ceo Elon Musk ‘onacceptabel laag’ van deze versie.

Tesla Model Y instapmodel

Musk heeft op Twitter laten weten, dat de basis versie niet meer te bestellen is op de site van Tesla. Het gaat hierbij om de Standard Range-versie van de Model Y. Het goedkoopste model wordt niet meer gemaakt, omdat het bereik volgens Musk lager dan 250 mijl zou zijn in de praktijk, dit is minder dan 400 kilometer.

Met de Model Y heeft Tesla een nieuwe variant in het assortiment welke zich in de markt zet als de kleinere broer van de Model X.

Tesla komt over een paar maanden met een nieuw instapmodel van de Model Y. De prijs van de nieuwste goedkoopste versie zou rond de 45.000 dollar moeten komen. Pas in 2021 komt de Model Y in Nederland. In Nederland zal de Long Range-versie een adviesprijs krijgen vanaf 64.000 euro. De Performance-editie zal verkocht worden voor 70.000 euro.