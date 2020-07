OnePlus Nord: Dit is de nieuwe betaalbare smartphone van OnePlus voor 399 euro

OnePlus heeft deze week de nieuwe OnePlus Nord uitgebracht. De nieuwe smartphone is gericht op het middensegment en is aanzienlijk goedkoper in vergelijking met de high-end toestellen van het merk.

Ooit begon OnePlus met betaalbare smartphones voor een selecte groep welke via invites waren te bestellen. De high-end specificaties zijn bij de nieuwe modellen nog altijd aanwezig, alleen zijn de prijzen steeds duurder geworden in de afgelopen jaren.

De eerste OnePlus smartphone verscheen in april 2014. Met het nieuwe model gaat OnePlus weer terug naar de basis met een adviesprijs van 399 euro. De OnePlus Nord lijkt veel op de OnePlus 8, maar heeft iets minder high-end specificaties. Net zoals bij de OnePlus 8 heeft de Nord de beschikking over een full-HD oled-scherm met 90 hertz. Het grootste verschil zit in de processor. OnePlus heeft voor de Nord smartphone een Snapdragon 765-chip gebruikt.

Camera’s

De Nord heeft dezelfde 48 megapixel-hoofdcamera als de OnePlus 8. Ook beschikt de Nord over een ultrawide-lens, macrolens en een dieptelens. Aan de voorzijde is er een 32 megapixel lens te vinden en een ultrawide lens voor de groepsselfies. Hiermee zijn er in totaal zes camera’s te vinden op de Nord smartphone.

Beschikbaarheid

Vanaf 4 augustus is de smartphone te verkrijgen voor een bedrag van 399 euro. Hiervoor krijg je 8GB/128GB aan opslag. De duurdere variant met 12GB aan RAM en 265GB aan opslag is te verkrijgen voor 499 euro.