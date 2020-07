Nieuwe AirPods en AirPods Pro verschijnen in 2021

De nieuwe AirPods en AirPods Pro verschijnen mogelijk pas in 2021. Volgens een nieuw rapport van DigiTimes is Apple van plan om de nieuwe AirPods in de eerste helft van 2021 beschikbaar te stellen. De nieuwe AirPods Pro volgen in de tweede helft van 2021.

AirPods

De huidige AirPods zijn alweer even op de markt, toch komt er binnenkort geen opvolger. Volgens DigiTimes komt de nieuwe AirPods in de eerste helft van 2021. De AirPods Pro volgen in de tweede helft van 2021.

Al even was het zo goed als duidelijk dat Apple dit jaar met de nieuwe generatie AirPods op de markt zou komen. De verschuiving van data heeft te maken met de huidige onzekerheden rondom de productiecapaciteit.

De exacte details over de nieuwe AirPods zijn vooralsnog onbekend. Wel is het volgens analist Ming-Chi Kuo te verwachten dat de AirPods een nieuw design zullen krijgen welke veel weg hebben van de AirPods Pro.