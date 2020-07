PlayStation 5 prijs en releasedatum waarschijnlijk 6 augustus bekend

De geruchten over de PlayStation 5 lopen in een volle vaart. Volgens Roberto Serrano komt er op 6 augustus een PlayStation 5 event.Β

PlayStation 5 event

Allereerst even, wie is Roberto Serrano? Serrano is een behoorlijk bekende als het gaat om de geruchten. Zo heeft hij meerdere keren de events en specificaties vroeg weten te bevestigen van de PlayStation 5. Zo kondigde hij het juni event al ruim aan voordat Sony het officieel heeft uitgebracht.



Mocht Serrano ook dit keer correct zijn in zijn voorspelling, dan is er een nieuw evenement op 6 augustus om 22:00 Nederlandse tijd. Het event zal meer details vrijgeven over de releasedatum en de beschikbaarheid van de nieuwe console. Ook is het wellicht al mogelijk dat er vanaf dat moment pre-orders kunnen plaatsvinden.

Serrano heeft het vaker bij het juiste eind, maar alsnog gaat het om geruchten.