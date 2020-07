iPhone 12 verschijnt mogelijk pas in oktober, 5G-versie in november

De geruchten over de iPhone 12 blijven toenemen. Voor Apple is het jaren een traditie om de nieuwe iPhones in september te onthullen, waarna de nieuwe iPhones te koop zijn. Dit jaar is de kans zeer aanwezig dat de onthulling en verkoop later zullen plaatsvinden.

Vertraging voor iPhone 12

Volgens nieuwe geruchten is de iPhone 12 release uitgesteld naar oktober. Dit heeft het wisselend betrouwbare Japanse Macotakara vernomen van leveranciers uit China. Macotakara laat weten dat ze hebben vernomen van leveranciers uit China dat de lancering van de nieuwe iPhones is uitgesteld tot eind oktober, dit vanwege de productie problemen rondom het coronavirus.

Opvallend is wel dat het hierbij alleen zou gaan om het LTE-model zonder 5G. Het 5G exemplaar zou pas in november op de markt verschijnen. Analist Ming-Chi Kuo laat weten dat de 5G-iPhone mogelijk voor een beperkt aantal landen beschikbaar zou komen.