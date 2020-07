Nintendo switch kopen? De console is weer goed op voorraad

Gedurende de corona tijd was de Nintendo Switch regelmatig even slecht verkrijgbaar. Vooral rond april/mei was de console weken lang moeilijk te verkrijgen. Inmiddels is de console weer goed te verkrijgen bij diverse Nederlandse webwinkels.

Nintendo Switch bestellen

Al enkele maanden is de Nintendo Switch lastig te verkrijgen, niet vreemd aangezien de Nintendo Switch een enorm succes is voor Nintendo. Ook de succesgame Animal Crossing: new Horizons is enorm populair. En is direct de populairste game welke ooit is verschenen voor de console.

De populariteit richting de console is ook ontstaan vanwege de toenemende vraag rondom de corona situatie in Nederland.

Voorraad bij Nederlandse winkels

De voorraad bij de Nederlandse winkels van de Nintendo Switch wordt steeds opnieuw aangevuld. Bij Bol.com is er inmiddels weer een goede voorraad.

Voorraad Bol.com; 26 juli 2020

De productpagina van de Nintendo Switch in het grijs met een verbeterde accuduur is hier te vinden bij Bol.com Het volledige aanbod is te vinden op de Nintendo Switch pagina van Bol.com