Gerucht: Google komt volgende week met nieuwe Pixel 4a smartphone

Volgens geruchten komt Google binnenkort met een goedkopere Pixel 4a-smartphone. De smartphone zal op 3 augustus verschijnen. Zo laat de smartphone-lekker Jon Prosser weten op zijn Twitter-account.

De Pixel 4a moet de budgetvariant worden van de huidige Pixel 4. De Pixel 4 is alweer een tijd op de markt en verscheen rond het najaar op de markt. Onder andere vanwege de Corona uitbraak is de Pixel 4a uitgesteld vanwege problemen en complicaties met het toestel.

Prosser is er vrij zeker van dat de smartphone op 3 augustus zal verschijnen. De Pixel 4a zou voor rond de 399 dollar verkocht worden.

Of de smartphone ook in Nederland op de markt komt is vooralsnog onduidelijk. Google verkoopt normaal gesproken de smartphones niet in Nederland, al importeren enkele webshops de smartphones wel naar Nederland.