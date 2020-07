Dit zijn de PlayStation Plus games van augustus 2020

Sony heeft de gratis PlayStation Plus weer uitgebracht. Dit keer een behoorlijke verassing van twee gloednieuwe titels.

Fall Guys

In het augustus aanbod is de nieuwe titel Fall Guys te vinden. Fall Guys draait om het spelen van minigames tegen andere spelers van over de hele wereld. De strijd is te vergelijken met een Battle Royale stijl, waarbij er na elke game spelers afvallen. De spellen zijn vooral kort en behoorlijk actief.



Fall Guys komt uit op 4 augustus. Vanaf dat moment is de game ook gelijk gratis te downloaden vanuit het PlayStation Plus aanbod.

Call of Duty Modern Warfare 2 campaign Remastered

De tweede game is per direct te downloaden. Het gaat hierbij om Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. De naam geeft het al aan, maar hierbij gaat het om een Remastered versie van de game welke een tijd geleden verscheen. Het gaat hierbij niet om de multiplayer, maar enkel het hoofdavontuur van de game.

De game is vanaf vandaag tot en met 31 augustus te downloaden.