Wat is SEO en hoe gebruik je dit?

SEO staat voor Search Engine Optimization beter bekend in Nederland als zoekmachine-optimalisatie. Om het kort te beschrijven is SEO het optimaliseren van mobiele sites en apps in de zoekmachines op relevante zoekwoorden.

Wat is SEO

SEO is een verzamelnaam voor alle processen welke zijn bedoeld voor het organisch hoog scoren van een webpagina in de zoekmachines op bepaalde zoekwoorden. Door SEO technieken te verwerken op de site is het mogelijk om meer bezoekers naar de website te trekken naar de gewenste pagina’s. Veel bedrijven die online opereren zijn afhankelijk van SEO om zo digitaal verkeer te genereren op de site.

SEO kan jezelf toepassen op de site of uitbesteden. Vooral in het bijhouden kan enorm veel tijd gaan zitten, waardoor het inschakelen van een SEO bureau geen slechte keus is.

Vanuit SEO zijn er enorm veel mogelijkheden om de website te optimaliseren. De populairste handelingen zijn;

Het optimaliseren naar zoekwoorden

Het schrijven van relevante en interessante content

Linkbuilding

Overzichtelijke structuur van de site en techniek

Google en zoekwoorden

Google is gericht op zoekwoorden, zoek je wat op Google – dan gebruik je een zoekwoord. Het doel is dat je met jouw website gevonden zal worden op de populairste zoekwoorden om meer bezoekers te genereren. Bijvoorbeeld als je zoekt naar fietsverhuur Amsterdam wil je zo hoog mogelijk scoren in de zoekmachines met een fietsverhuur website om zo de sales te genereren. Hierbij moet je Google laten zien dat de site relevant is aan de zoekopdracht, dit is te bereiken om de site en content te optimaliseren naar de zoekwoorden.

Linbuilding

Linkbuilding is een van de meest gebruikte technieken en nog altijd een van de belangrijkste. Linkbuilding is een methode om websites hoger in Google te krijgen. Er is interne en externe linkbuilding.

Via linkbuilding is het een strategie om meerdere links naar jouw website te plaatsen, waardoor de zoekmachines zoals Google jouw beter gaan waarderen en rangschikken in de zoekmachine. Vooral voor nieuwe sites is het een snelle manier om meer vertrouwen te krijgen van websites. In het kort kan je linkbuilding zien als het verkrijgen van relevante links op andere sites, welke naar je eigen site verwijzen. Hierbij is het belangrijk dat het gaat om kwalitatieve links welke relevant zijn aan het onderwerp. Naast externe links is ook de interne linkstructuur belangrijk. Met de interne linkstructuur kun je aan zoekmachines duidelijk maken welke pagina’s het belangrijkste zijn op je eigen site om deze de voorkeur te geven in de zoekmachines.

Techniek

Vanuit de techniek zijn er ook meerdere SEO toepassingen welke relevant zijn. Denk hierbij aan het gebruik van de opmaak en juiste titels, url’s en snelheid van de site. Een traag performende site zonder duidelijke weergave en url’s structuur mist een aantal basis technieken wat de SEO niet ten goede zal doen.

Naast de snelheid, site structuur en data structuur is het ook steeds belangrijker om de site optimaal te laten performen op mobiele devices. Zeker in vergelijking met de afgelopen jaren is de website snelheid en mobielvriendelijkheid steeds belangrijker op de site. Google geeft ook de voorkeur aan sites welke de pagina’s optimaliseren voor het gebruik van mobiele devices. In vergelijking met tien jaar geleden is het grootste deel verkeer vanuit de smartphones.