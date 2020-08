OnePlus Nord in Nederland te verkrijgen voor 399 euro

De aankondiging van de OnePlus Nord is al even geleden. Inmiddels is de smartphone ook officieel in Nederland verkrijgbaar. De betaalbare smartphone van OnePlus heeft een adviesprijs van 399 euro.

De OnePlus Nord is vanaf vandaag in Nederland verkrijgbaar. Sinds vanochtend is de smartphone vanaf de site bij OnePlus te bestellen. Ook enkele Nederlandse webwinkels verkopen de smartphone in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn Coolblue en Mobiel.nl.

Voor 399 euro krijg je de OnePlus Nord met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag. De versie met 12GB en 256GB aan opslag zal verkocht worden voor 499euro.

OnePlus Nord

De OnePlus Nord is een betaalbare smartphone welke beschikt over een 6,44 inch-scherm met 90Hz-ondersteuning. Onder de motorkap is er een Snapdragon 765G-processor te vinden met 5G-ondersteuning. Ook zijn er een viertal camera’s te vinden aan de achterzijde van de smartphone. Bekijk meer informatie over de OnePlus Nord of de vergelijking met de iPhone SE 2020.