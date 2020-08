Instagram komt met TikTok concurrent Reels, verdere weerstand op TikTok

TikTok is de afgelopen dagen meerdere keren in het nieuws gekomen vanwege de druk op het moederbedrijf en de weerstand vanuit de VS. Instagram speelt slim in op de ontwikkelingen en komt met het alternatief; Reels.

Alternatief TikTok

Het nieuwe onderdeel van Instagram is beschikbaar in vijftig landen, waaronder Nederland. Instagram speelt hiermee slim in op de populariteit van TikTok. Inmiddels is TikTok enorm populair in de hele wereld.

Weerstand in de VS op TikTok

De app van Chinese makelij is onder meer enorm populair in de VS, met 100 miljoen gebruikers. In Nederland zijn er ongeveer 3,5 miljoen gebruikers actief. De Amerikaanse overheid ziet de app als een veiligheidsrisico, de overheid is bang dat de Chinese overheid via het moederbedrijf bij de data kan komen. Trump heeft inmiddels een dreigement gegeven om de app verder te blokkeren. Inmiddels is Microsoft bezig met een overname. Trump heeft inmiddels het volgende laten weten: als er 15 september geen akkoord is, wordt de app uit de lucht gehaald.

Reels is gebaseerd op de hoofdfunctionaliteiten van TikTok en richt zich op het delen van korte video’s.