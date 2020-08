Ieder apparaat zijn eigen oplader

Heb jij het aantal opladers dat je in huis hebt wel eens geteld? Nee? Zou je eens moeten doen! In de meeste huishoudens is namelijk een schrikbarend aantal opladers aanwezig, en blijft het aantal ook alleen maar verder toenemen. We zijn namelijk dol op apparaten die we draadloos, waar en wanneer we maar willen, kunnen gebruiken. Maar de accu’s die dat mogelijk maken, die moeten zo nu en dan natuurlijk wel van een aardige hoeveelheid stroom worden voorzien.

Het worden er steeds meer

Misschien heb je het nooit zo in de gaten gehad, of misschien erger je je er juist al tijden aan. Maar het aantal snoeren en opladers dat in onze huizen rondzwerft is in de afgelopen jaren echt enorm toegenomen. Neem alleen al alles wat zich op je bureau bevindt. Je laptop oplader, om te beginnen. Dat is ook meteen nog eens een fors exemplaar, met een flink ‘blok’ dat als adapter dient. Dat verklaart ook meteen waarom vrijwel iedere laptop een eigen oplader heeft. Een Acer oplader heeft wellicht een andere ingebouwde adapter dan die van een ander merk. Neem daarom geen risico, en koop altijd een oplader die specifiek voor jouw type laptop gemaakt is.

Goed, we gaan verder. Wat ligt er nog meer op je bureau? Een draadloze muis of een draadloos toetsenbord misschien? Ook die moeten regelmatig worden opgeladen, uiteraard. Een bureau is ook typisch een plek waar je de oplader van je telefoon onderbrengt. Of misschien heb je er daarvan wel meerdere in huis, want het is wel zo handig om hem op verschillende plekken op te kunnen laden. Heb je de pech dat je partner en/of kinderen een ander merk telefoon hebben, dan tref je in je huis trouwens nog veel meer opladers aan. Want helaas, vooralsnog heeft vrijwel ieder merk een eigen oplader ontworpen, en kun je de ene telefoon niet zomaar aan de oplader van een andere hangen.

Het zijn er nog veel meer

Bovengenoemde opladers vormen in veel huishoudens pas het topje van de ijsberg. Heb je een elektrische auto of fiets? Ook die moeten opgeladen worden. Een elektrische tandenborstel? Heeft ook zijn eigen oplader. Een draadloze stofzuiger? Wel regelmatig opladen, net als de kruimeldief. De controller van een spelcomputer, de tablet, een fotocamera en zelfs sommige afstandsbedieningen moeten regelmatig aan de stekker.

Natuurlijk zijn we blij dat al deze apparaten draadloos zijn, en we ze overal en nergens kunnen gebruiken zonder aan een snoer vast te zitten. Maar dat we in het tijdperk van de opladers zijn beland, dat moge duidelijk zijn.