Ook Twitter in gesprek met TikTok over samenwerking

Naast de geruchten over een mogelijke overname van TikTok door Microsoft zijn er ook berichten over interesse vanuit Twitter. Als we de geruchten mogen geloven zijn er gesprekken tussen Twitter en TikTok over het samenvoegen van beide diensten.

TikTok heeft onder druk van Trump nog tot medio september voor het vinden van een geschikte partner welke de zaken in Amerika en andere westerse landen kan overnemen.

De gesprekken met Twitter zijn volgens de bronnen nog in een vroeg stadium. Trump heeft vorige maand besloten dat de app verbannen zal worden uit Amerika, omdat het Chinese moederbedrijf van TikTok een nationale bedreiging vormen voor de Amerikaanse burgers.

Microsoft

Naast Twitter is ook Microsoft in de strijd voor een mogelijke overname. Microsoft heeft de middelen om een overname te bekostigen. Twitter is op de beurs 29 miljard dollar waard. TikTok is volgens een schatting veel meer waard.

In totaal is TikTok meer dan twee miljard keer gedownload.