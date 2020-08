‘Whatsapp krijgt iPad app en ondersteuning voor meerdere apparaten’

Volgens de website WABetaInfo werkt WhatsApp aan een aantal nieuwe functionaliteiten. Het zou met de nieuwe functionaliteiten mogelijk moeten zijn om de populaire app op meerdere apparaten te gebruiken. Op dit moment is er alleen toegang mogelijk via de website van WhatsApp. Volgens de site komt hieraan verandering.

WhatsApp zou op het moment tests uitvoeren om ondersteuning op meerdere apparaten mogelijk te maken. Hierdoor kunnen de gebruikers op vier apparaten gelijktijdig gebruiken. Naast de uitgebreide ondersteuning voor meerdere apparaten werkt WhatsApp ook aan een app voor de iPad.

Via deze nieuwe ondersteuning is het niet langer een vereiste om de apparaten constant te connecten met de telefoon, waarop WhatsApp is gekoppeld. Zelf als de telefoon uitstaan of er geen verbinding is kan WhatsApp gebruikt worden. Hierdoor zijn er meer opties aanwezig om de app op meerdere platform te gebruiken.

Meer informatie over de iPad app is vooralsnog niet beschikbaar.