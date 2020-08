Microsoft komt in november met Xbox Series X

De Xbox Series X komt uit in november, zo heeft Microsoft laten weten. Een exacte datum is vooralsnog niet beschikbaar, wel is de verwachting dat het zou gaat rond de Thanksgiving periode. Dit jaar valt de feestdag op 26 november.

Microsoft heeft laten weten dat de Xbox Series X in november zal verschijnen met een aantal games, maar vooral ondersteuning van oudere games welke geschikt zijn gemaakt voor de nieuwe console.

De datum is via een blogpost op de Xbox site bevestigd. Een prijs voor de Xbox Series X is vooralsnog niet genoemd. Ook is inmiddels duidelijk dat de releasegame Halo Infite de launch niet gaat halen en is uitgesteld tot 2021.

PlayStation 5

Concurrent Sony komt naar verwachting rond dezelfde tijd met een PlayStation 5. Tot op heden is er nog geen officiële release uitgebracht bij Sony. Wel is bekend dat de consoles rond de feestdagen zullen verschijnen. Een periode voor de