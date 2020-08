Instagram bewaarde verwijderde foto’s langer dan een jaar

Wanneer je foto’s zal verwijderen van Instagram, mag je verwachten dat de foto’s nergens meer te vinden zijn. Toch worden ze bewaard op de servers. Achteraf gaat het om een fout bij Instagram.

Foto’s verwijderen Instagram

Als je op delete drukt bij een foto zie je de foto niet meer, maar dat zal nog niet betekenen dat de foto’s ook bij Instagram weg zijn.

Instagram bewaarde de verwijderde foto’s en berichten nog een jaar. Daar is onderzoeker Saugat Pokharel achtergekomen. Hij vroeg Instagram naar een kopie van foto’s en berichten. Op dat verzoek heeft hij data ontvangen welke meer dan een jaar geleden al was verwijderd. Hierdoor blijft de informatie langer dan een jaar op de interne servers staan.

Inmiddels heeft de dienst van Facebook laten weten dat het gaat om een bug in het systeem. Instagram laat weten dat het probleem inmiddels is verholpen. Normaal gesproken neemt het 90 dagen in beslag voordat een foto ook echt is verwijderd van de servers.