Komt Apple met een goedkopere iPhone 12?

Al even zijn er geruchten over een goedkopere iPhone 12 variant. Volgens eerdere geruchten komt Apple met een viertal varianten van de iPhone 12, maar daar komt mogelijk een vijfde goedkopere variant bij. Zo heeft een analistenbureau tegenover Business Insider laten weten.

Mogelijk is de iPhone 12 lancering niet in de gebruikelijke september maand, maar is er een uitstel door de uitbraak van het coronavirus naar de maand oktober of november.

Al even is het bekend dat Apple waarschijnlijk met de iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max op de markt gaat komen. Mogelijk komt Apple ook met een iPhone 12 Pro 4G welke zich is gericht op 4G en hiermee ook goedkoper zal worden in vergelijking met de 5G-toestellen.

Het is te verwachten dat Apple de iPhone 12 4G zal richten op de iPhone 12 Pro maar dan met een goedkopere chip welke beschikt over 4G.

Volgens Daniel Ives van analistenbureau Wedbush Securities zal Apple de variant agressief inzetten, om zo een grotere customer base te betrekken in meerdere prijscategorieën