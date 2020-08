Xiaomi Redmi K30 Ultra: High-end specs en 120Hz-scherm

De K30 Ultra is een nieuwe smartphone van Xiaomi welke de beschikking heeft over een 120Hz-scherm en een high-end Mediatek-chipset.

Xiaomi K30 Ultra

Xiaomi heeft de K30 Ultra voorzien van Android 10 met de MIU12 skin. Xiaomi kondigde het toestel samen met de Mi 10 Ultra aan. Onder de motorkap zijn er grote verschillen waar de K30 Ultra beschikt over een MediaTek Dimensity 1000+ chipset.

De Redmi K30 Ultra beschikt over een verversingssnelheid van 120 Hz en beschikt over een scherm met een grootte van 6,67-inch welke goed is voor een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Aan de voorzijde is er een 20 megapixel camera te vinden met een pop-up systeem.

De hoofdmodule heeft een resolutie van 64-megapixels, als ook een 13-megapixel groothoeklens, 5-megapixel macrolens en 2-megapixel dieptesensor.

Xiaomi verkoopt de smartphone vandaag in China voor een bedrag van 244 euro en 366 euro. Voor de eerste versie krijg je 6GB aan RAM en 128GB aan interne opslag. De duurste versie beschikt over 8GB en 512GB aan opslagcapaciteit. Of de smartphone ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk.