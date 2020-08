Betrouwbare en snelle hosting voor WordPress met Cloudways

Er zijn tegenwoordig vele opties als het gaat om het hosten van een website. Naast de vele aanbieders zijn er ook vele soorten hosting welke op de markt beschikbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan shared hosting, een VPS, cloud hosting of dedicated hosting. Ook is er nog een uitgebreid verschil in het type beheer. In dit artikel gaan we verder in op de managed cloud hosting van Cloudways.

Cloud hosting maakt gebruik van het netwerk om de servers van een site te hosten, hierbij is het enorm schaalbaar en zijn er verschillende mogelijkheden mogelijk zoals het automatisch opschalen of terugschakelen bij drukke en minder drukke momenten.

Cloudways Managed hosting

De uptime van een website is belangrijk. Het beheren van een server is hiervan een belangrijk onderdeel om het stabiel en actueel te houden met de laatste patches en updates. Bij Managed cloud hosting is de beheerkant volledig in handen van de provider zelf. Vooral voor de wat kleinere bedrijven en start-ups is dit ideaal. Hiermee kan je de focus vooral leggen op de website en niet het beheer aan de achterzijde.

WordPress

Ook in WordPress zijn er vele zaken te configureren, denk hierbij aan de basis settings zoals caching, ssl certificaten en de performance configuraties zodat de server snel zal reageren. Bij Cloudways is het beheer van zowel de server als onderlaag van WordPress volledig in het beheer van de provider zelf.

CloudWays PaaS

Cloudways is een PaaS dienst welke is voorzien van de nieuwste technieken en is geschikt voor cloudhosting voor WordPress, Magento, Joomla en andere applicaties welke zijn gericht op PHP.

Het grootste voordeel bij Cloudways is de keus tussen de cloud hosting providers. Cloudways-gebruikers kunnen kiezen uit een vijftal hosting bedrijven welke allemaal zo eigen voor en nadelen hebben.

Cloudways biedt servers van de volgende providers:

DigitalOcean

Linode

Vultr

Google Cloud Platform

Amazon Web Services

Tussen de platformen is er uiteraard ook een prijsverschil. Zo is bijvoorbeeld DigitalOcean goedkoper in vergelijking met de platformen van Google of Amazon.

Ook de locatie van het datacenter is te bepalen bij cloudways. Over de gehele wereld zijn er datacenters beschikbaar.

Platform

Het platform is volledig ingericht om optimaal te kunnen presenteren voor websites. Zo is de basislaag al voorzien van technieken als Nginx, Varnish memcache, php6, php-fpm en Redis.

Gratis SSL certificaat via Let’s encrypt

Cloudways biedt gebruikers de mogelijkheid om gratis SSL-certificaten te installeren via Let’s Encrypt.

De prijs

Cloudways heeft pakketten beschikbaar voor alle soorten klanten. Cloudways hosting pakketten zijn beschikbaar voor de bloggers, freelancers of grote ondernemers. Het goedkoopste pakket is beschikbaar bij DigitalOcean welke de ruimte geeft over 1GB aan geheugen en beschikt over 25GB aan opslagcapaciteit.