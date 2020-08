De Xiaomi Mi 10 Ultra is een behoorlijke smartphone gezien de specificaties en de adviesprijs. De onlangs gepresenteerde Xiaomi Mi 10 Ultra komt niet naar de Benelux.

Xiaomi Mi 10 Ultra beschikbaarheid

Xiaomi heeft tegenover GSMArena laten weten dat de Mi 10 Ultra niet buiten China zal worden uitgebracht. Ook de K30 Ultra zal niet verschijnen in de Benelux. Uiteraard is de smartphone meestal via verschillende kanalen wel te importeren.

Wel staat Xiaomi bekend om de smartphone eerst te richten op thuisland China, en vervolgens de smartphone onder een andere naam uit te brengen voor de Europese markt.

De Xiaomi Mi 10 Ultra is een van de nieuwste smartphones welke deel uitmaakt van de Xiaomi Mi 10-serie. Ook de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro vallen onder deze serie.

Specificaties

De Xiaomi Mi 10 Ultra is een opvallende smartphone en beschikt over een 120Hz-scherm, en heeft ondersteuning voor een 120 watt snellader. Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 865-processor te vinden met 5G-ondersteuning. Verder is er 8GB, 12GB of 16GB aan werkgeheugen aanwezig als ook 128GB, 256GB of 512GB aan interne opslag.