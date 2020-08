De opkomst van Bitcoin en de groei op het netwerk

De Bitcoin is al weer even beschikbaar en is de afgelopen jaren behoorlijk wisselvallig gestegen tot het hoogtepunt van bijna 20.000 dollar. Sinds begin 2020 is de Bitcoin met een flinke opmars bezig wat terug is te zien op het netwerk en de waarde.

Wat is Bitcoin?

Allereerst een toelichting over Bitcoin. Bitcoin is de allereerste cryptovaluta en ontworpen als een peer-to-peer betaalsysteem welke gericht is op een decentrale werking. De auteur van de officiële whitepaper is Satoshi Nakomoto, maar de oprichter is nog altijd onbekend. De Bitcoin koers is in de afgelopen jaren behoorlijk wisselvallig geweest.

Bitcoin is ontstaan tijdens de financiële crisis van 2008. Er was steeds meer vraag naar een nieuw digitaal betaalmiddel. Het belangrijkste van het nieuwe systeem is de decentrale werking van het systeem, waardoor het niet is gericht op een single point of failure.

Blockchain

De basis van Bitcoin is gebaseerd op de blockchain technologie. De blockchain kan je het beste vergelijken met een grootboek. Met blockchain kun je transacties mogelijk maken tussen mensen die elkaar niet kennen of vertrouwen, zonder de tussenkomst van een centrale partij.

De database wordt volledig online gedeeld. Iedereen kan het grootboek openen, bewerken of bewaren. De database is niet bedoeld voor het opslaan van grote hoeveelheden informatie. Elke wijziging in het grootboek is ook terug te vinden in het systeem. Hierdoor zijn alle transacties open en inzichtelijk.

Over de hele wereld staan er duizenden computers te draaien welke een kopie van de bitcoin transactiegeschiedenis bewaren.

Groei

Sinds 2020 is de koers na een tijd van een lagere waarde weer flink aan het groeien. Dit is ook goed te zien op het netwerk van de Bitcoin. De rekenkracht van de Bitcoin wordt uitgedrukt in hashrate. Dit is de rekenkracht waarde van het netwerk. Inmiddels is het record gebroken van 127 miljoen TH/s. Momenteel is de hashrate 129 miljoen TH/s. TH staat voor terahash per seconde.

De groei van de hashrate is vooral in juni stevig ingezet tot de huidige waarde.

Bitcoin minen?

Mining is een belangrijk onderdeel van de Bitcoin. Miners verwerken de transacties op het netwerk in de Bitcoin blokken op de blockchain. Om een blok met transacties toe te voegen moet je in feite een oplossing van een soort wiskundige puzzel raden. Hoe meer kracht jouw computer heeft, hoe sneller je de berekening kan maken. Om de berekening te maken heb je flink wat rekenkracht nodig.

Computerkracht en stroom is niet goedkoop, zeker niet als het gaat om enorm veel kracht. Bitcoin miners ontvangen in de vorm van Bitcoins een beloning. Dit is gelijk het rendement waarom de Bitcoin miners draaien. De beloning per toegevoegd transactieblok is op dit moment 6,25 BTC en zal om de vier jaar door de helft gaan.