iPhone 12-dummy geeft hint naar design van iPhone 4

Er zijn afbeeldingen opgedoken van de aankomende iPhone 12. Het gaat hierbij om afbeeldingen welke zijn verschenen vanaf een hoesjesfabrikant. Opvallend is het design welke veel weg heeft van de iPhone 4.

iPhone 12 heeft veel weg van iPhone 4

Veel details over de nieuwe iPhone 12 is al beschikbaar. Zo is al bekend dat de iPhone later op de markt zal verschijnen en mogelijk op de markt zal komen in een 5,4, 6,1 en 6,7 inch formaat.

Uit de dummy’s welke op de afbeelding is te zien kan je duidelijk zien dat het gaat om een plat design. Hierdoor hebben we de toestellen weer wat weg van de iPhone 4. Voor hoesjesmakers zijn de dummy’s belangrijk om te checken of de hoesjes te gebruiken zijn en goed passen op het toestel. De fabrikanten maken de dummy’s op basis van info welke al beschikbaar zijn.

Al eerder zijn er geruchten rond gegaan over het design van de iPhone 12. Wel is het goed om te vermelden dat een dummy nog niet beschikt over alle nieuwe functionaliteiten welke Apple gaat onthullen. Maar het echt een design is op basis van het formaat.