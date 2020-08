Eerste PlayStation 5 reclame vrijgegeven

Een van de eerste PlayStation 5 reclame’s is gelekt op internet. Al vrij snel heeft Sony de reclame ook officieel vrijgegeven na de eerdere vrijgave van de video.

In een forumpost op Resetera is meer informatie te vinden over de PlayStation 5 trailer. Zo is de gelekte video opgedoken op een Hongaars YouTube-account welke is gericht op de Hongaarse PlayStation-tak. Inmiddels is de video weer verwijderd en heeft Sony de reclame vrijgegeven op YouTube.

De reclame met de titel PlayStation 5 – Play Has No Limits is hierboven te bekijken. De reclame legt de nadruk op “meer kunnen zien”, “zien met geluid”, en “krachten op je vingertoppen voelen”. Hiermee richt Sony zich op de 4K-Graphics, 3D-geluiden en force en haptic feedback in de DualSense controller.