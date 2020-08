Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G verschijnen mogelijk op 30 september

De geruchten over de nieuwe Pixel 5 en Pixel 4a 5G zijn al enkele weken actief. Google heeft al bevestigd dat de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G onderweg zijn, maar een definitieve datum is vooralsnog niet beschikbaar. Volgens recente geruchten is de lancering op 30 september.

Google Pixel 5 en 4a 5G

De datum is afkomstig van tipgever Jon Prosser. Volgens Prosser komt de Pixel 5 in het zwart en groen op de markt, evenals de nieuwe Pixel 4A 5G welke n het zwart beschikbaar komt.

Prosser heeft de afgelopen maanden meerdere geruchten naar buiten gebracht. Wel is de datum 30 september vergelijkbaar met andere geruchten.

Het is goed mogelijk dat Google op 30 september de smartphone zou gaan onthullen en vervolgens 8 oktober de pre-orders zal gaan openen. De Pixel 4a werd aangekondigd via een blogpost. De verwachting is dat de Pixel 5 en Pixel 4a 5G op een vergelijkbare manier uitgebracht zal worden.

Wel is al bekend dat de Pixel 5 en 4a 5G beschikken over 5G en verkocht worden voor een verwachte prijs vanaf 499 dollar. Onder de motorkap is er een Snapdragon 765G chipset te vinden.