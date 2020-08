Grand Prix van België bij alle providers gratis te zien via Ziggo Sport

Ziggo heeft laten weten dat de Grand Prix van België in heel Nederland gratis is te zien bij alle providers. Het zenderpakket Ziggo Sport Totaal zal gratis worden aangeboden van vrijdag 28 augustus tot en met 30 augustus bij alle providers.

Grand Prix van België bij alle providers gratis

De uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland zijn in handen van Ziggo Sport. Huishoudens welke zijn aangesloten bij de kabelaar Ziggo kunnen gratis de races bekijken via kanaal 14, maar voor andere providers is het zender pakket Ziggo Sport Totaal beschikbaar.

Voor de Grand Prix van België is de race gratis te bekijken in heel Nederland. Ook voor de providers welke zijn aangesloten bij providers als Tele2, KPN en T-Mobile.

De Grand Prix van België start met twee vrije trainingen op vrijdag, gevolgd door de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag. De race is op zondag om 15:10.