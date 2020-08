Xbox One X tijdelijk in de aanbieding voor 199 euro bij Amazon

De vervanger van de Xbox Series X komt eind dit jaar op de markt. Inmiddels is de Xbox One X nog altijd verkrijgbaar. Amazon houdt momenteel zijn Gaming Week. Tijdens de Gaming Week is de Xbox One X te verkrijgen voor een interessante aanbieding.

Xbox One X

Amazon verkoopt de Xbox One X voor 199 euro. Normaal gesproken kost de console 399 euro. De exacte prijsdaling is behoorlijk flink, klopt de aanbieding hierdoor wel?

In het Verenigd Koninkrijk verkoopt Amazon de console voor een vergelijkbare prijs. Daarbij is wel aangegeven dat het gaat om een refurbished Xbox One X. Het is hierdoor te verwachten dat de aanbieding bij Amazon gaat om een refurbished exemplaar. Voordeel hiervan is wel dat het beschikt over de fabrieksgarantie. Hiermee is het wat ons betreft een prima deal, ook al gaat het hierbij waarschijnlijk om een refurbished exemplaar.

Het is onbekend hoe lang Amazon de console voor deze prijs zal verkopen.

Bekijk de aanbieding bij Amazon.