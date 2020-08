Welke voordelen biedt robotic process automation een onderneming?

Heb jij de inzet van RPA, een afkorting van robotic process automation, al eens overwogen binnen je organisatie? Het gebruik van RPA levert mogelijk verschillende voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat processen efficiënter en met een kleinere foutmarge kunnen worden uitgevoerd. Iets wat voor een reductie van de kosten binnen je organisatie kan leiden! Niet alleen op de kosten kan flink bespaard worden. Denk ook aan de tijd die je overhoudt bij een efficiëntere uitvoering van processen. Robotic process automation kan tot een reductie van 40% in de verwerkingstijd leiden. In dit artikel lees je hier meer over.

Aan de slag met RPA binnen je organisatie

RPA wordt door steeds meer bedrijven ingezet om efficiënter en vooral goedkoper te werken. De industrieën die de meeste verbeteringen kennen na de implementatie van RPA zijn logistiek, transport, callcenters en telemarketing, bankieren, verzekeringen enzovoorts. Met robotic process automation heb je niet langer zorgen over de manier waarop resources verdeeld moeten worden, of hoe piekvolumes het beste kunnen worden aangepakt, wat betreft de zich herhalende processen, degenen die meestal vatbaar zijn voor fouten. Immers, het geautomatiseerd laten uitvoeren van processen en taken maakt dat je personeel tijd over zal houden voor de zaken die er echt toedoen binnen je organisatie. Daarbij is de kans op fouten, zoals eerder al werd aangehaald, aanzienlijk kleiner bij de toepassing van RPA. Niet alleen zorgt dit voor een kostenbesparing, ook voorkomt het vertragingen in het productieproces.

Analyse van processen als eerste stap

Om optimaal gebruik te kunnen maken van robotic process automation, is het allereerst belangrijk om processen binnen je organisatie in kaart te brengen. Welke processen kosten relatief veel tijd? Bij welke processen worden de meeste fouten gemaakt? Enzovoorts. Het maakt dat een doelgerichte verbetering van processen mogelijk wordt. Een uitgebreide analyse helpt om te kijken waar RPA kan worden toegepast. Er zullen altijd processen zijn die niet of slechts gedeeltelijk geautomatiseerd kunnen worden. Externe partijen kunnen hulp bieden bij het uitvoeren van een dergelijke analyse. Je kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen hier zelf een eerste stap in te zetten.

RPA toevoegen aan je bestaande infrastructuur

Een groot voordeel van RPA is de mogelijkheid om dit in te passen binnen een bestaande infrastructuur. Zo hoeft de infrastructuur vaak niet volledig te worden aangepast om processen te kunnen optimaliseren of te automatiseren. Zie robotic process automation als een laag over de bestaande infrastructuur. Deze laag kan vervolgens gekoppeld worden aan bestaande systemen en databases die momenteel binnen je organisatie gebruikt worden. Een groot voordeel! Er zijn verschillende partijen die hulp bieden bij de toepassing van RPA binnen je organisatie.

