De voor- en nadelen van elektrische auto’s

Elektrische auto’s zijn flink bezig met een opmars in Nederland, de technieken vernieuwen en inmiddels zijn er een behoorlijk aantal elektrische auto’s op de markt te verkrijgen. Maar wat zijn nu precies de voor- en nadelen van elektrisch rijden?

Voor en nadelen van elektrisch rijden

De meningen zijn nog altijd behoorlijk verdeeld over elektrisch rijden. Een elektrische auto is gericht op een elektrische aandrijving welke afkomstig is uit een groot batterijpakket. Via een laadpaal is het mogelijk om de auto weer te opladen. Op de markt zijn er ook zogenaamde hybrides – deze beschikken over een brandstofmotor en kleine elektromotor.

Vooral sinds dit jaar is de elektrische auto behoorlijk aan populariteit toegenomen. De voordelen van elektrisch zijn groot, maar er zijn niet alleen maar pluspunten. Ook zijn er een aantal nadelen welke nog altijd dienen als een obstakel.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van elektrische auto’s gaat snel. Automerken investeren fors in het elektrisch rijden. Geen enkel merk wil achter de feiten aanlopen. Tesla is vooralsnog koploper als het gaat om de elektrische auto’s en de ontwikkelingen.

Belangrijkste voordelen

De belangrijkste voordelen zijn vooral de lage energiekosten. Gemiddeld kan je uitgaan van 0,045 euro per kilometer. Ook de belastingdienst geeft elektrische auto’s een voordeel. Je betaalt geen motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting. In 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s gericht op 8 procent. Uiteraard kan je de oude auto snel verkopen voor de aanschaf van een elektrische auto om de 8 procent bijtelling nog te halen. Naar verwachting gaat de bijtelling in 2021 weer omhoog.

Ook qua onderhoud zijn er voordelen. Een elektromotor heeft minder draaiende componenten en heeft hierdoor minder onderhoud nodig. Uiteraard is op het langere termijn onderhoud alsnog een vereiste, zo zijn er ook onderhoudskosten voor de accu’s.

Elektrisch rijden is goed voor het milieu, hierdoor draag je zelf een steentje bij aan een beter milieu. Een groot voordeel is ook de gebruikte technieken, elektrische auto’s staan bekend om de vele nieuwe technieken welke aanwezig zijn. Kijk je bijvoorbeeld bij de Tesla’s, dan heb je een groot mediascherm met verschillende games en zelfs Netflix.

Nadelen

Nadelen zijn er ook. De grootste beperking is de aanwezigheid van een beperkte actieradius. De meeste fabrikanten geven een wettelijke range van 350 tot 500 kilometer, maar in de praktijk kan dit soms behoorlijk tegenvallen. Vooral als het gaat om langere afstanden is het lastig en dien je de route extra goed voor te bereiden met ruimte voor oplaadplekken.

Duurder in vergelijking met brandstofauto.

Op dit moment zijn de leverbare elektrische auto’s fors duurder in vergelijking met een benzine- of dieselauto. Dat komt vooral door het accupakket en de vrij nieuwe technieken. Daar tegenover heb je wel weer een goedkopere prijs per kilometer omdat elektriciteit een stuk goedkoper is dan benzine of diesel.

Het opladen is ook lastig onderweg. Bij Tesla’s kan je de superchargers gebruiken, maar niet op alle plekken. In vergelijking met het tanken van een auto duurt dit meerdere tientallen minuten. Tanken duurt hooguit een paar minuten en je kan er weer flink tegenaan.

De populariteit van laadpalen neemt toe – alleen het aantal laadpalen is vooralsnog beperkt. Hierdoor is de kans behoorlijk dat er laadpalen bezet zijn, of helemaal niet aanwezig zijn. Hierdoor heb je net wat meer zaken te plannen in vergelijking met een brandstofmotor – welke je vrijwel overal kan bijtanken.