Fall Guys meest gedownload PS Plus game ooit

Fall Guys is een behoorlijk succes en is de meest gedownloade PlayStation Plus game ooit. Het Twitteraccount van PlayStation Europe feliciteerde ontwikkelaar Mediatonic met deze mijlpaal.

As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw — PlayStation (@PlayStation) August 26, 2020



De Battleroyale-partygame is inmiddels zeven miljoen keer verkocht op Steam en heeft een record gebroken op PlayStation Plus. Het spel doet het enorm goed en is een behoorlijk succes. Fall Guys is in de maand oktober gratis te downloaden voor de abonnees met een PlayStation Plus abonnement.

Fall Guys: Ultimate Knockout is een battleroyale-partygame waarin maximaal zestig spelers het tegen elkaar opnemen. Door uitdagende parcours blijven er steeds minder in de afvalrace.