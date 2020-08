Dit zijn de PlayStation Plus games voor september

Het is weer bijna september en daardoor verschijnen er weer nieuwe PlayStation Plus games voor de abonnees. Op dit moment zijn Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered en Fall Guys: Ultimate Knockout nog te verkrijgen vanuit het aanbod van augustus. Met ingang van 1 september zijn er een tweetal nieuwe titels.

Aanbod PlayStation Plus september

Sony heeft zojuist aangekondigd dat er in september een tweetal games zullen verschijnen. Het gaat hierbij om PlayerUnknown’s Battlegrounds en Street Fighter V.

De game Street Fighter Vverscheen in 2016 voor de PlayStation 4.

Dinsdag 1 september zijn de games rond het middaguur te downloaden. De augustus games zijn nu nog te downloaden. Vooral Fall Guys is een enorm succes.