Landelijke uitrol van CoronaMelder niet op 1 september en uitgesteld

De datum 1 september was al langere tijd een belangrijke datum voor de CoronaMelder app. Inmiddels is duidelijk dat deze datum niet gehaald zal gaan worden en er vertraging is ontstaan.

Uitstel voor CoronaMelder-app

De reden is vrij duidelijk; het lukt niet om de benodigde wet voor de app op tijd te behandelen door de Eerste en Tweede kamer.

Voor de uitrol van de CoronaMelder app is het belangrijk dat er een tijdelijke wet is uitgebracht welke het gebruik mogelijk zal maken van de app. In de wet moet onder andere staan dat de gebruikers optioneel de app kunnen gebruiken en het geen verplichting is.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de wet, die ook nog langs de Eerste Kamer moet. De app is momenteel al actief in Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland.