PlayStation 5 pre-orders en bestellen: Hoe zit het in Nederland?

Nog altijd zijn de releasedatum en prijs van de PlayStation 5 niet bekendgemaakt, wel zijn er ontwikkelingen op het pre-order systeem. Sony geeft consumenten in de Verenigde Staten de kans om zich online al te registeren.

PlayStation 5 pre-orders

De registratie is nodig om uiteindelijk kans te maken op een uitnodiging om de nieuwe PlayStation 5 console te pre-orderen. In Nederland loopt het iets anders, aangezien Sony in Nederland geen consoles direct aan de consument verkoopt. Wel is het goed om te zien dat er ontwikkelingen zijn met de pre-orders.

Sony laat weten dat er slechts een beperkt aantal pre-orders beschikbaar zijn voor een pre-order. Zelfs wanneer je een uitnodiging zal krijgen is er nog steeds geen zekerheid op een PlayStation 5 pre-order. Wel is er een beperkte tijd beschikbaar voor het bestellen en kan je maximaal één console bestellen. Het is dus eigenlijk een pre-order van een pre-order.

De verwachting is dat binnenkort ook de eerste Nederlandse bedrijven de pre-orders zullen aannemen.

Uiteraard als er meer informatie beschikbaar is voor de Nederlandse markt zullen wij dit delen via de site.

Microsoft

Het is vooral wachten totdat Sony of Microsoft de prijs zal onthullen, vooralsnog wachten ze beide op elkaar om concurrent te zijn met de prijs. Ook bij Microsoft is nog geen informatie uitgebracht over de pre-order van de nieuwe console.