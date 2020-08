OnePlus Clover: Smartphone met accu van 6000mAh

Het lijkt erop dat OnePlus binnenkort weer met een nieuwe smartphone op de markt zal komen. Er zijn specificaties gelekt van een nieuwe smartphone. Het gaat hierbij om een betaalbare smartphone welke beschikt over een accu met een capaciteit van 6000mAh.

OnePlus Clover

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Clover over een accucapaciteit van 6000mAh. Onder de motorkap van het toestel zijn er geen high-end specificaties te vinden omdat deze is gericht op het betaalbare segment.

De Clover wordt geleverd met een Snapdragon 460 chipset in combinatie met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag. Op het eerste oog geen verkeerde specificaties, maar wel het teken dat het niet gaat om een high-end smartphone. Het scherm heeft een formaat van 6,52-inch en is van het type LCD. De resolutie bedraagt 1560 bij 720 pixels en dat is relatief laag. Voor de accuduur is dit weer een groot voordeel.

Beschikbaarheid

Meer informatie over de smartphone is vooralsnog niet beschikbaar. Wel is het duidelijk dat het gaat om een goedkopere smartphone. Bronnen vermelden een adviesprijs rond de €250. Of de smartphone ook naar Nederland komt is onduidelijk.