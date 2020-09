‘Grote vraag naar nieuwe iPhones’

De vraag naar de nieuwe iPhones blijft groot. Apple zou 75 miljoen nieuwe iPhones hebben besteld bij de toeleveranciers, in vergelijking met vorig jaar, gaat het om een vergelijkbaar aantal.

Veel vraag naar iPhone 12

Volgens Bloomberg is het een teken dat de vraag naar de nieuwe iPhones op peil blijft, ook tijdens de huidige recessie en pandemie.

Als we de laatste geruchten mogen geloven komt Apple in totaal met een viertal nieuwe exemplaren. De iPhone 12 komt in twee formaten en ook de iPhone 12 Pro komt beschikbaar in een tweetal varianten.

Volgens recente geruchten beschikt de iPhone 12 over een een beter scherm met een verversingsfrequentie van 120Hz.

Nieuwe iPad en Apple Watch

Naast de nieuwe iPhones komt Apple dit jaar waarschijnlijk ook met een vernieuwde iPad Air en twee nieuwe modellen van de Apple Watch. Nog altijd zijn er ook geruchten over een nieuwe koptelefoon en een kleinere variant van de HomePod.