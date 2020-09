Komt er een iPhone-event in september?

Elk jaar is er in september een iPhone-event waar de nieuwe iPhones en overige producten uitgebracht zullen worden. Al sinds 2012 is er elke tweede week van september een evenement. Of het dit jaar ook gaat gebeuren is nog maar de vraag vanwege de huidige pandemie.

Nieuwe producten in september?

Op de tech-wereld heeft het coronavirus een grote impact. Veel producties hebben enige tijd volledig stil gelegen en ook bij de toeleveranciers is er een flink tekort aan onderdelen. Hierdoor zijn de verwachtingen dat Apple dit jaar een paar weken later met de nieuwe producten op de markt zal komen.

Volgens leaker Jon Prosser komt Apple in oktober met een evenement. De datum 12 oktober verschijnt regelmatig online. Naast de nieuwe iPhone 12 is ook de verwachting dat Apple komt met de nieuwe Apple Watch Series 6.

In de afgelopen jaren stuurde Apple bijna twee weken voorafgaand aan het event een officiële uitnodiging, waarmee de tweede week van september al bijna niet mogelijk is.

Apple komt mogelijk met een viertal nieuwe iPhones. Het gaat hierbij om de iPhone 12 en iPhone 12 Max en de duurdere iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.