Essentiële stappen voor een Magento 2 migratie

Wanneer je van plan bent om van Magento 1 naar Magento 2 over te stappen, is het aan te raden je goed voor te bereiden. Omdat Magento 1 niet langer support krijgt vanuit Magento, is de veiligheid van jouw Magento 1 shop in gevaar. Magento 2 heeft daarnaast een positieve invloed op de performance van je site. Met nieuwe mogelijkheden en voordelen, wordt jouw webshop helemaal up-to-date.

Bepaal de omvang

Als je bekend bent met Magento, ken je ook vast de van multistore functionaliteit. Je kunt hierdoor meerdere storeviews inrichten binnen één Magento omgeving. We raden het aan om in kaart te brengen om wat voor typen het hier gaat. Gaat het om meerdere webshops? of is het voornamelijk een andere uitstraling? Hierbij moet je ook de verschillende talen meenemen, zodat je een volledig beeld krijgt van de scope.

Search Engine Optimization

Voordat de migratie plaatsvindt, is het goed om je bewust te zijn van de impact van SEO voor je Magento 1 webshop. Kijk hoeveel verkeer je via organische zoekresultaten wordt ontvangen en hoeveel omzet hieruit voortkomt. Ook moet je de content van de huidige website in kaart brengen om de content 1-op-1 over te nemen. Naast deze SEO data, is het advies goede inventarisatie van je e-commerce data te krijgen. Denk hierbij aan klanten, producten, prijzen maar ook de voorraad en bestellingen. Als deze gegevens namelijk maatwerk zijn geïmplementeerd, vraagt dit om extra aandacht bij de migratie naar de Magento 2 webshop. Je zult dan namelijk deze data in Magento 1 moeten hebben staan, anders kun je die niet door migreren naar de nieuwe omgeving. Zorg er dus voor dat je deze databronnen inzichtelijk hebt voor die tijd.

Een optimale user experience

Je huidige Magento 1 website heeft een bepaalde uitstraling en experience. Klanten zijn gewend aan deze ervaring en het is aan te raden deze niet zomaar te veranderen. Dit kan namelijk een negatieve invloed hebben op de conversies en dus ook de omzet van je webshop. Het advies is dan ook om te bepalen welke stappen een bezoeker doorloopt om een aankoop te doen. Door deze stappen voor zowel mobiel als desktop te doorlopen, zul je knelpunten tegenkomen. Deze kun je verbeteren in de nieuwe Magento 2 omgeving.

Het advies is om bij het doorlopen en beoordelen van dit proces, KPI’s op te stellen. Door middel van KPI’s kan worden bepaald hoe de user experience wordt beoordeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan harde KPI’s zoals conversieratio, gemiddelde orderwaarde, maar ook zachte KPI’s zoals aantal klikken en de dwell time.

Naast de besproken punten die van belang zijn voor de juiste migratie, is het aan te raden alle Magento functionaliteiten te inventariseren. Op die manier zorg je ervoor dat je niets mist in de nieuwe Magento omgeving. Kun je hulp gebruiken bij de migratie naar een Magento 2 webshop? Dan biedt Hipex.io de oplossing. Met een team van specialisten kunnen ze je alles vertellen over website migraties en hosting. Ontdek wat ze voor jou kunnen betekenen.