Thuiswerkplek: rustgevend en strak

Thuis werken wordt steeds meer de norm. Heb je geen goede ruimte om thuis te werken? Dan is het tijd er een in te richten! Als je thuis werkt, heb je baat bij een neutrale plek, zonder rommel. Met functioneel meubilair én goede verlichting.

Neutraal met steunkleur

Een wit bureau met een witte stoel geeft een neutrale indruk. Maar wit kan ook té neutraal zijn. Helemaal niet raar als je je witte werkkamer opfleurt met een steunkleur. Het meest neutraal blijft zwart, maar misschien wil je net iets meer gezelligheid. Door te werken met één kleur in diverse nuances krijgt je een rustgevend beeld. Je kunt ook kiezen voor blank hout, wat bijna zo neutraal is als wit.

Voorkom klachten

Ergonomisch meubilair is belangrijk. Dus bespaar niet op een goede bureaustoel en een verstelbaar bureau. Hoe meer je thuis werkt, hoe belangrijker dit is. Immers, je kunt best een uurtje aan de keukentafel werken, maar enkele dagen per week? Dan is de kans groot dat je aan de keukentafel klachten krijgt als een zere arm of een stijve nek. Een goede stoel hoeft niet de duurste te zijn. Als het maar een stoel is waarin jouw zithouding perfect is.

Functie en sfeer

Goede verlichting is belangrijk, vooral als je niet genoeg licht van buiten naar binnen kunt halen. Naast een functionele bureaulamp kun je sfeerverlichting toepassen. Dit maakt dat de werkkamer ook nog een beetje sfeer krijgt. Belangrijk, want van je gezellige collega’s moet je het thuis niet hebben. Goedkope sfeerverlichting volstaat!

Minimalisme

Tot slot: zorg ervoor dat je werkplek altijd opgeruimd is. Je functioneert het beste in een rustgevende ruimte. En rommel is nooit rustgevend. Natuurlijk ligt op je bureau waar je mee bezig bent. Maar als je de deur achter je dichttrekt na een werkdag, is je bureau weer op en top netjes. Dit maakt dat je elke dag met een schone lei begint.