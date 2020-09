Een eigen website beginnen: deze factoren tellen mee bij het kiezen van een hostingpakket

Bij het beginnen van een eigen website is het niet alleen belangrijk om aandacht te besteden aan het design, de content of zoekmachine optimalisatie. Het is van even groot belang om het goede hostingpakket te kiezen. Het hosting pakket stelt je in staat om je website online te zetten en voor iedereen toegankelijk te maken. Nu zijn er veel verschillende soorten hostingpakketten en is het belangrijk om met onderstaande factoren rekening te houden. Dan weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.

Dataverkeer

Het te verwachten dataverkeer speelt een belangrijke rol in de keuze voor een hostingpakket. Het hangt van de hoeveelheid dataverkeer af welke hosting voor jou het meest geschikt is. De providers die in hosting voorzien, bieden doorgaans uiteenlopende pakketten aan die in grootte variëren. Een groot pakket kent bijvoorbeeld meer dataverkeer dan als je een starterspakket kiest. Het verwachte datagebruik is dan ook een van de belangrijke factoren net als overigens de benodigde schijfruimte. Bij een groot pakket krijg je ook meer e-mailaccounts tot je beschikking.

Beveiliging

Een van de andere factoren bij het kiezen van een hostingpakket is de veiligheid. Je wilt natuurlijk niet dat hackers toegang krijgen tot alle data. Of dat de server waar jij je website op host op fysieke wijze aangevallen wordt. Daarom is het ook van belang om op de beveiliging te letten. Zo kijk je naar de aanwezigheid van een firewall om online aanvallen te voorkomen en naar fysieke beveiliging van de serverlocatie. Verder geldt nog een belangrijk punt ten aanzien van de beveiliging en dat is het automatisch maken van back-ups. Dat voorkomt dat data ongewenst verloren gaan.

Algemene aandachtspunten

Het is bij de keuze voor een hostingpakket bij een provider belangrijk om met een aantal algemene aandachtspunten rekening te houden. Bijvoorbeeld met het belang van je website en wat je ermee wil bereiken. Welke eisen stel je aan de veiligheid en vind je de service van de provider ook van groot belang? Verder is er nog de prijs van het hostingpakket. Vaak betaal je voor de kwaliteit en goede service van een provider doorgaans net even een hogere prijs.