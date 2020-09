Apple Event 2020: Wat kunnen we verwachten?

Aankomende dinsdag staat er een Special Event van Apple op de planning met als thema; Time Flies. Tijdens dit evenement zal Apple een aantal producten onthullen. De verwachting is dat het gaat om de Apple Watch 6 en iPad Air 4. De komst van de langverwachte iPhone 12 is nog altijd onduidelijk.

Time Flies

De Apple Watch Series 6 lijkt met de verwijzing naar; ‘Times Flies’ een zekerheid. Ook in de YouTube-stream van het Apple-event is de tag Series 6 te vinden.

Qua design is het niet te verwachten dat de Apple Watch Series 6 grote verbeteringen zal meekrijgen. Volgens geruchten gaat de Series 6 beschikken over een Sp02-sensor om het zuurstofniveau te meten in het bloed.

iPad Air 4

De laatste geruchten gaan over de iPad Air 3. De vernieuwde iPad moet de huidige opvolgen en zal meer het design meekrijgen van de geavanceerde iPad Pro. Zo is de verwachting dat de iPad Air 4 zal gaan beschikken over een randloos ontwerp.

iPhone 12?

Of iPhone tijdens het evenement ook met een iPhone 12 komt is vooralsnog onduidelijk. Volgens de insiders komt de iPhone 12 aankondiging pas in oktober. Het blijven vooralsnog geruchten, hiermee is er ook een kans dat Apple de iPhone 12 gewoon zal gaan onthullen.

Uiteraard naast de nieuwe producten krijgen we ook meer informatie over iOS 14, iPadOS 14, MacOS Big Sur, watchOS 7 en tvOS 14. De kans is wel dat Apple iOS 14 ook zal uitstellen en met het mogelijke oktober evenement zal onthullen.