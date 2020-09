Google gestart met uitrol Android 11 voor eerste smartphones

Het nieuwe mobiele besturingssysteem van Google is uitgebracht. Het gaat hierbij om Android 11. Al enige tijd is Android 11 in ontwikkeling. De nieuwe versie van Android was al enige tijd in ontwikkeling, maar dinsdag heeft Google in een blogpost laten weten dat de eerste smartphones de updates zullen ontvangen.

Android 11

Android 11 zal als eerste uitkomen voor de Pixel-smartphones. Niet vreemd, aangezien dit het smartphonemerk is van Google zelf. Ook recente modellen van OnePlus, OPPO en Xiaomi zullen snel de update ontvangen naar Android 11.

Wanneer andere grote fabrikanten de update zullen uitrollen is nog onduidelijk. De meeste fabrikanten passen Android aan met eigen software.

De vorige versie van het besturingssysteem is Android 10 en verscheen in september 2019. Met Android 11 zijn er aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

Niet alle Android-smartphones zullen de nieuwe versie van Android krijgen. Vaak is dit afhankelijk van de hardware ondersteuning.