Officieel: PlayStation 5 presentatie op 16 september

Sony heeft een nieuwe PlayStation 5 presentatie aangekondigd. Aankomende woensdag vanaf 22:00 zullen we meer informatie krijgen over de nieuwe console. Het is nog onduidelijk of er ook meer informatie beschikbaar zal komen over de prijs en de releasedatum. Na de aankondiging van Microsoft is het wel te verwachten dat ook Sony meer details zal gaan vrijgegeven.

PlayStation 5 event

De verwachting is wel dat informatie over de releasedatum en de prijs onderdeel zullen zijn van de showcase.

Het evenement start op woensdag 16 september om 22:00. De stream duurt zo’n 50 minute.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

Microsoft kondigde vorige week de Xbox Series S en Series X aan. Vanaf 22 september zijn beide consoles te verkrijgen in een pre-order. Als reactie is het logisch als Sony volgende week met een reactie komt.