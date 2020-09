Xbox Series S en X pre-orders verschijnen 22 september

Het is al bekend dat Microsoft de Xbox Series X en de Series S op 10 november zal gaan lanceren. Inmiddels is er ook meer informatie uitgebracht over de pre-orders.

Xbox Series S en X pre-orders

De pre-orders van de Xbox Series S en de X worden op 22 september geopend. Hoe de pre-orders precies in zijn werk gaan is vooralsnog onduidelijk. In de komende dagen verwachten we meer informatie over de pre-orders van de Xbox Series consoles.

Prijs

De euro prijs van de console is gelijk aan de dollar. De Xbox Series S zal verkocht worden voor 299,99 euro terwijl de duurdere Xbox Series X verkocht zal worden voor 499,99 euro.

Vanaf 10 november zal de console verkrijgbaar zijn. Een van de launchgames is Assassin’s Creed: Valhalla.